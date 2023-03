सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव 2023: कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त पर समर्थकों में जश्न, टीएमसी नेता ने कहा-अभी कुछ कहना होगी जल्दबाजी, देखें वीडियो

Highlights सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझाने में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में कांग्रेस के समर्थकों में जश्न का माहौल है। उधर टीएमसी उम्मीदवार का कहना है कि अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

सागरदिघी विधानसभा चुनाव 2023:पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में गुरुवार को जारी मतगणना के अब तक के रुझान के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार बायरन बिस्वास अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है।

इस बीच मतगणना के बाहर कांग्रेस के समर्थकों को जश्न मनाते और नारे लगाते हुए देखा गया है। बिस्वास को वाम दलों का समर्थन है। वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार देबाशीष बनर्जी से 2,814 मतों से आगे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस की बढ़त पर समर्थकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। उन्हें खुशी में नारे लगाते और डांस करते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि बिस्वास को 22,234 वोट और बनर्जी को 19,420 वोट मिले हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के दिलीप साहा ने 6,305 वोट हासिल किए हैं।

#WATCH | West Bengal : Congress workers celebrate in Murshidabad's Sagardighi as the party leads in Sagardighi by-election pic.twitter.com/dp9nmUpkRY