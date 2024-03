सद्गुरु जग्गी वासुदेव की आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी की गई, मस्तिष्क में हुआ था रक्तस्राव

Highlights सद्गुरु जग्गी वासुदेव की आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी की गई जग्गी वासुदेव पिछले चार हफ्तों से गंभीर सिरदर्द से पीड़ित थे मस्तिष्क में भारी सूजन और रक्तस्राव के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी की गई

Sadhguru Jaggi Vasudev: आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के मस्तिष्क में भारी सूजन और रक्तस्राव के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी की गई है।

ईशा फाउंडेशन सोशल मीडिया चैनल पर जारी एक वीडियो में सद्गुरु को आंशिक रूप से सचेत अवस्था में अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताते हुए देखा जा सकता है।

#WATCH | Spiritual guru and founder of the Isha Foundation, Sadhguru Jaggi Vasudev, has undergone emergency brain surgery at Apollo Hospital in Delhi after massive swelling and bleeding in his brain.



