'पश्चिमी देशों ने कई सालों तक भारत को...', रूसी हथियारों के इस्तेमाल का बचाव करते जयशंकर ने कही ये बात

कैनबरा: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों से आपूर्ति की कमी के बीच दशकों से भारत में रूसी मूल के हथियारों की सूची बढ़ी है। उनकी टिप्पणी तब सामने आई जब पश्चिम यूक्रेन में रूस के हमले को लेकर लगातार सवाल कर रहा है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में ईंधन और हथियारों के लिए मॉस्को पर निर्भरता पर एक बहस छिड़ गई और संघर्ष के लिए कोई अंत नहीं होने के सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास रूसी और सोवियत मूल के हथियारों की पर्याप्त सूची है। और वह सूची कई कारणों से बढ़ी। न केवल हथियारों की खूबियों के लिए, बल्कि इसलिए भी कि कई दशकों से पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की।"

