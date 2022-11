26/11 की 14वीं बरसी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर- मुंबई हमले के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए

Highlights जिन लोगों ने इन हमलों की साजिश रची, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिएः विदेश मंत्री जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों के दुख को याद रखें

नयी दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों की साजिश में शामिल लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। चार दिन तक चले इन हमलों में 140 भारतीय नागरिकों और 23 अन्य देशों के 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने हमले की 14वीं बरसी पर ट्वीट किया, ‘‘आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। आज 26/11 के दिन पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर इसके (हमला) पीड़ितों को याद कर रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों ने इन हमलों की साजिश रची, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।’’ विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में यह ‘‘यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों के दुख को याद रखें और आतंकवादियों को न्याय दिलाने के प्रयासों में जुटे रहें।’’

Terrorism threatens humanity. Today, on 26/11, the world joins India in remembering its victims. Those who planned and oversaw this attack must be brought to justice. We owe this to every victim of terrorism around the world: EAM Dr S Jaishankar



(Video: EAM)#MumbaiTerrorAttackpic.twitter.com/y9BTNqcnet