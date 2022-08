'हम अहिंसा के पुजारी हैं दुर्बलता के नहीं', संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कैसे बनेगा 'अखंड भारत'

Highlights देश की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं- मोहन भागवत विभिन्न जातियों के सभी लोग अपने हैं- मोहन भागवत पूरी दुनिया विविधता के प्रबंधन के लिए भारत की ओर देख रही है- मोहन भागवत

नागपुर: भारत इस साल 15 अगस्त के अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को नागपुर में उत्तिष्ठ भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, "हम अलग दिख सकते हैं। हम अलग-अलग चीजें खा सकते हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व एकता में है। विविध होकर भी एक रहना और आगे बढ़ना कुछ ऐसा है, जो दुनिया भारत से सीख सकती है।"

Nagpur | RSS Chief Mohan Bhagwat attends the 'Uttishtha Bharat' event We might look different. We might eat different things. But there's unity in the existence... Moving forward as one is something that the world can learn from India: Mohan Bhagwat, RSS Chief pic.twitter.com/enqQqIdbOt

कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "समाज और देश के लिए काम करने का संकल्प लें। हम देश के लिए फांसी पर चढ़ेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे। हम भारत के लिए गीत गाएंगे। जीवन भारत को समर्पित होना चाहिए।"

Maharashtra | Take a pledge to work for society and the country. We will go the gallows for the country. We will work for the country. We will sing songs for India. Life should be dedicated to India: Mohan Bhagwat, RSS Chief, at the 'Uttishtha Bharat' event in Nagpur pic.twitter.com/XveVAmBGEE