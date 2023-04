तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का रोड शो, पेपर लीक मामले में आज ही मिली जमानत

Highlights तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने किया रोड शो बंदी संजय को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज जमानत दी है बंदी संजय पर एसएससी पेपर लीक मामले में गंभीर आरोप लगे हैं

हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना इकाई के प्रमुख बंदी संजय आज एक भव्य रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ रोड पर चलती नजर आ रही है।

शुक्रवार को करीमनगर जेल से रिहा होने के चंद घंटों ही बंदी संजय ने अपना रोड शो किया है, जिसके जरिए वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं।

दरअसल, बंदी संजय को एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाल दिया गया था। संजय को आज सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें जमानत दे दी गई।

#WATCH | Telangana BJP President Bandi Sanjay along with his supporters pays floral tributes to Dr BR Ambedkar in Karimnagar, following his bail in the SSC paper leak case pic.twitter.com/Q7HkoD1p0B