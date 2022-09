कई पार्टियों ने भाजपा के साथ समझौता कर घुटने टेके, लेकिन ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकुंगा, लालू यादव बोले-2024 में भाजपा को बाहर करेंगे

Highlights यात्रा (भारत जोड़ी यात्रा) से लौटने के बाद राहुल गांधी से मिलूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 में 40 सीट महागठबंधन को जीताना है। अति पिछड़ा समाज, दलित, अंतिम पायदान के लोग और गरीबों को हमें जोड़ना है।

पटनाः राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में हम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। मैं नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाऊंगा और जल्द ही सोनिया गांधी से मिलूंगा और उनकी यात्रा (भारत जोड़ी यात्रा) से लौटने के बाद राहुल गांधी से भी मिलूंगा।

Patna, Bihar | In 2024, we will throw the BJP govt out of power...I will go to Delhi with Nitish Kumar & meet Sonia Gandhi soon & also meet Rahul Gandhi after he returns from his yatra (Bharat Jodo Yatra): RJD chief Lalu Prasad Yadav at the RJD state council meeting pic.twitter.com/GW3TwUFyqx