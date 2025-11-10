राजद नेता तेजस्वी यादव ने बोला नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सरकार पर हमला, कहा- जनता इस बार बदलाव के मूड में

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सत्ता के लोग डरे हुए है गृहमंत्री को कोई काम नहीं है पटना में डेरा जमाए हैं। बड़े अधिकारी को बुलाया है कहा डिस्टर्ब करना है लगातार फोन जा रहा है अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बौखलाहट बता रहा है की ये जाने वाले है सूचना उन्हीं अधिकारी से मिली है, जिनको फोन गया है। उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस चुनाव में 171 रैलियां कीं। ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। हर जगह जनता का मूड साफ था और था बदलाव का। पहले चरण में लोगों ने उसी मूड में मतदान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल की डबल इंजन सरकार ने बिहार को पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ापन ही दिया.“अगर डबल इंजन सरकार चाहती, तो बिहार आज नंबर वन राज्य होता। लेकिन, आज हालत ये है कि पढ़ाई, कमाई और दवाई- सबके लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि कोई परिवार बिछड़े नहीं, हर परिवार में नौकरी है और पढ़ाई-दवाई-कमाई की व्यवस्था यहीं राज्य में हो। 171 रैलियों में मैंने सिर्फ एक बात सुनी- लोग परिवर्तन चाहते हैं। वे अब काम की राजनीति चाहते हैं, बयान की नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में भी उन्होंने सरकार से पूछा था कि एक ऐसा काम बताओ जिससे बिहार नंबर वन बना हो। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अब 14 नवंबर के बाद बिहार सफलता में गिना जाएगा। नौकरी वाली कलम राज्य बनेगा सबसे विकसित राज्य बनेगा बिहार, जहां उद्योग लगेंगे, और बिहार पढ़ाई, कमाई और दवाई का हब बनेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी बिहारी को दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ऐसा राज्य बनाएंगे, जहां रोजगार यहीं मिलेगा। उद्योग यहीं लगेंगे और बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा धन, बल और छल से जीतना चाहती है। बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग होने नहीं देंगे। इस बार बिहार करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने बिहार को बदनाम किया है। क्या वे अपने गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? उनकी पूरी भाषा नकारात्मक है, कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री के पास अगले 5 साल के लिए कोई रोडमैप नहीं है। अब समझ नहीं आता कि वो कौन सी वेब सीरीज देखकर भाषण लिखते हैं।

तेजस्वी यादव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और दिलीप जायसवाल का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। तेजस्वी यादव का काम और कलम बांटना नहीं दिखता। भाजपा के अपराधियों पर कोई सवाल नहीं होता। बिहार के अपराधियों के साथ मंच साझा किया गया। अनंत सिंह, हुलास पांडेय और सृजन घोटाले के आरोपी विपिन सिंह को मंच पर विशेष पास दिया गया और पीठ ठोकी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा में जाओ तो सारे पाप घुल जाते हैं। ये लोग अपराधियों को संत बना देते हैं। चुनाव के दिन भी रिश्वत बांटी गई। लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर बेरोजगार युवाओं को ₹30,000 की सहायता राशि दी जाएगी। “भाजपा ने जो पैसा दिया, वो कर्ज था। लेकिन, हम जो देंगे, वो सहायता होगी। एक साथ ₹30,000 देंगे ताकि कोई युवा अपने पांव पर खड़ा हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार में सत्ता नहीं, सोच बदलेगी। जनता बदलाव के लिए तैयार है, इस बार करारा जवाब मिलेगा।

