Rishikesh PM Modi: 'आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है', पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा

Highlights आज देश में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है 7 दशक बाद जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 निरस्त किया गया

Rishikesh PM Modi: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर थे। यहां की पांच लोकसभा सीटों के लिए पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। ऋषिकेश में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड आता हूं आपका आशीर्वाद मांगने के साथ ही परिवारजनों के साथ पुरानी यादें भी ताजा कर लेता हूं।

#WATCH | Addressing a public rally in Uttarakhand's Rishikesh, PM Modi says, "Today, there is a strong government in the country. Under this 'mazboot Modi sarkar, atankwaadiyon ko ghar mein ghus ke mara jata hai'. Whenever we have had a weak government in the country our enemies… pic.twitter.com/DwSO2iokv8