Republic Day 2024: देश में गणतंत्र की धूम, संघ के नागपुर मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, मोहन भागवत ने कहा- "सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे तो चमत्कार होंगे"

नागपुर: देश आद 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर सारे देश में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)) के नागपुर स्थित मुख्यालय पर धवजारोहण का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय धव्ज फहराया और सलामी ली।

झंडा फहराने के बाद मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा, ""भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। जब यह शक्ति बढ़ती है तो कई चमत्कार करती है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब हम भाईचारे की भावना से बाध्य हों। हमारे देश में विविधता को स्वीकार करने की परंपरा है। जब सभी लोग भाईचारे की भावना के साथ मिलकर काम करेंगे और संविधान का पालन करेंगे तो देश ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा।"

