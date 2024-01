Highlights 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। ‘समर्थ-आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज भी फहराया।

Republic Day 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और सभी से ‘समर्थ-आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा-आस्था भी, विरासत भी, विकास भी... 'कर्तव्य पथ' पर 'नया उत्तर प्रदेश'! योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर पोस्‍ट किया ‘‘प्रदेश वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं!’’

#WATCH | The #RepublicDay2024 tableau of Uttar Pradesh takes part in the parade.



The theme of the tableau is based on 'Ayodhya: Viksit Bharat-Samradh Virasat'. The front of the tableau symbolises the Pranpratishtha ceremony of Ram Lalla, showcasing his childhood form. pic.twitter.com/VHdsaiVMvo