महाराष्ट्र: शिंदे गुट को राहत, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई टली

Highlights सर्वोच्च न्यायालय से शिंदे गुट को राहत 16 विधायकों को जारी किए गए थे नोटिस सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर को कार्रवाई से रोका

दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चल रहे सियासी उठापटक के बीच बागी एकनाथ शिंदे गुट को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायलय ने महाराष्ट्र के स्पीकर से शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट तो भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधान सभा के स्पीकर को आदेश दिया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्पीकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे।

Senior Advocate Kapil Sibal appearing for Uddhav Thackrey faction requests bench led by CJI NV Ramana to list petitions related to #MaharashtraPoliticalCrisis



Sibal: Disqualicaiton petitions are listed tom. It was listed on 27th.