Budget 2024-25: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आई महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया

Highlights आनंद महिंद्रा ने इस बजट को लेकर खुशी जाहिर की बजट शांति के साथ आत्मविश्वास का संचार भी करती है बजट में लोकलुभावन चीजों का ऐलान नहीं किया गया है

Budget 2024-25: मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। निर्मला के द्वारा पेश किए गए बजट पर देशभर के लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं। अब इस कड़ी में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स एकाउंट पर बजट को लेकर अपनी राय रखी है। आनंद महिंद्रा ने इस बजट को लेकर खुशी जाहिर की।

For many years, I have been saying that we create too much drama around the budget and raise expectations of policy announcements to an unrealistically feverish pitch.



The Budget is NOT necessarily the occasion for transformational policy announcements. Those can, and should,… pic.twitter.com/hfqxnw4IUa