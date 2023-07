रविशंकर प्रसाद ने चुनावी हिंसा पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा- आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है

Highlights रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक राजनीतिक योद्धा के रूप में ममता बनर्जी का सम्मान करता हूं और मैं उनके बयान का इंतजार कर रहा था। बनर्जी पर अपना हमला जारी रखते हुए प्रसाद ने कहा कि उनकी लोकतांत्रिक साख अभी और परीक्षा में है।

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने कहा, "ममता जी, आपने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। मैं एक राजनीतिक योद्धा के रूप में ममता बनर्जी का सम्मान करता हूं और मैं उनके बयान का इंतजार कर रहा था।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं (ममता बनर्जी से) सीधा सवाल पूछना चाहता हूं- आप मीडिया का सामना करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं।" उन्होंने ये भी कहा, "ममता जी की राजनीति वाम दलों की राजनीति से भी बदतर हो गई है। आपकी राजनीति अत्याचारों से भरी क्यों हो गयी है? हमें जवाब चाहिए। राज्य में हर चुनाव के दौरान कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है।"

बनर्जी पर अपना हमला जारी रखते हुए प्रसाद ने कहा कि उनकी लोकतांत्रिक साख अभी और परीक्षा में है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि ममता जी चारों सांसदों को पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की इजाजत देंगी। ममता जी, आपकी लोकतांत्रिक साख अभी और परीक्षा में है। हम संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं और हमें इन क्षेत्रों का दौरा करने और स्वयं देखने का अधिकार है।"

