Ramoji Rao Last Rites: रामोजी राव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू, पार्थिव शरीर को दिया कंधा; वीडियो वायरल

Ramoji Rao Last Rites: भारत के सबसे बड़े फिल्म सेट के संस्थापक और उद्योगपति रामोजी राव का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म जगत समेत मीडिया जगत में शोक की तरह दौड़ गई। रामोजी राव का अंतिम संस्कार आज सुबह हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हुआ।

तेलंगाना सरकार के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया दिग्गज के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ दिखी जिसमें कई राजनैतिक हस्तियां और फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। इस बीच, रामोजी राव के अंतिम दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश राजनीति के दिग्गज नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए।

टीडीपी प्रमुख ने रामोजी राव के पार्थिव शरीर को कंधा दिया जिसका वीडियो सामने आया है। एएनआई द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में, नायडू रामोजी के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ उनके पार्थिव शरीर को ले जाते हुए दिखाई दिए।

#WATCH | Telangana: TDP chief N Chandrababu Naidu attends the last rites of Eenadu & Ramoji Film City founder Ramoji Rao, in Hyderabad. (Visuals source: I&PR, Government of Telangana) pic.twitter.com/x6JHDkJNaB

राजनीतिक नेता ने जुलूस का नेतृत्व किया, जबकि प्रशंसक, परिवार के सदस्य और दोस्त अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार स्थल पर एकत्र हुए।

गौरतलब है कि रामोजी राव का इलाज शहर के स्टार अस्पताल में चल रहा था और उन्होंने सुबह 3:45 बजे अंतिम सांस ली। उच्च रक्तचाप और सांस फूलने की समस्या के बाद उन्हें 5 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को रामोजी फिल्म सिटी स्थित उनके आवास पर स्थानांतरित कर दिया गया।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Mortal remains of Eenadu & Ramoji Film City founder Ramoji Rao being taken for last rites.



(Visuals source: I&PR, Government of Telangana) pic.twitter.com/0FkApS4INL