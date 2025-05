Operation Sindoor: जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत में हाई अलर्ट

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्‍तान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के डर से प्रदेश में आज सभी स्‍कूल और कालेजों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में डर और उहशत का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा स्थिति के कारण जम्मू के पांच जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे।

अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और एहतियात के तौर पर आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। इसी तरह से डिवेशनल कमिश्नर कश्मीर ने बुधवार को कहा कि कश्मीर के तीन जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे।

