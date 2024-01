Ram Temple inauguration: 14 टन वजनी, 7.9 करोड़ रुपये की लागत, 40 फुट लंबी और 12 मीटर ऊंची, लता मंगेशकर चौक नया सेल्फी केंद्र, देखें वीडियो

Highlights कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 7.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है।

Ram Temple inauguration: उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है।

#WATCH | PM Narendra Modi at the Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/ZSkQVt41a3 — ANI (@ANI) December 30, 2023

इस चौराहे के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी एक विशाल अलंकृत वीणा की प्रतिकृति अपना यह काम बखूबी कर रही है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि 40 फुट लंबी और 12 मीटर ऊंची इस प्रतिकृति को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसे करीब 7.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है।

#WATCH | PM Narendra Modi at the Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya, Uttar Pradesh



PM Modi will inaugurate Maharishi Valmiki International Airport Ayodhya Dham shortly. pic.twitter.com/HfjilvP7Nw — ANI (@ANI) December 30, 2023

लता मंगेशकर चौक राम पथ और धर्म पथ के चौराहे पर स्थित है। राम मंदिर के आगामी अभिषेक समारोह से पहले दोनों पथों को सुंदर प्रकाशमान स्तंभों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। अयोध्या और पड़ोसी जिलों से सैकड़ों लोग 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का जश्न मनाने के लिए लता मंगेशकर चौक पर एकत्र हुए थे।

Visuals from Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya ahead of PM Modi's arrival in the city. pic.twitter.com/YI6twjwlKt — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023

चौक पर सेल्फी लेने के लिए लोगों ने रविवार रात 10 बजे से ही चौक पर आना शुरू कर दिया था। स्थानीय लोग इस सार्वजनिक स्थान के अचानक लोकप्रिय होने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या में 30 दिसंबर को हुए रोड शो को देते हैं। इस दौरान वह लता मंगेशकर चौक पर रुके थे और तस्वीर खिंचवाई थीं।

STORY | Iconic Lata Mangeshkar Chowk is Ayodhya's new selfie hotspot



READ: https://t.co/Dt34jpAgBj



(PTI Photo/Kunal Dutt) #Ayodhyapic.twitter.com/fTSVRfv3Kh — Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2024

प्रधानमंत्री की यहां की यात्रा से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चौक पर एक सेल्फी ली थी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर चौक पर अपनी पत्नी साधना के साथ पहुंचे स्थानीय निवासी अखिलेश पांडेय ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हम नववर्ष के अवसर पर लखनऊ जाते थे या फिर घर में रहते थे।

लेकिन अब हमारे शहर का विकास हुआ है और यहां पर इस तरह के स्थान हैं। अब पास के शहरों और कस्बों से भी लोग जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं।'' साधना ने बताया कि लता मंगेशकर चौक के आकर्षण का मुख्य केंद्र वीणा की प्रतिकृति है जो बहुत ही सुंदर है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवंगत गायिका लता मंगेश्कर की 93वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नया घाट के पास इस चौक का निर्माण कराया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर 2022 को वर्चुअल तरीके से किया था।

Lata Mangeshkar Chowk Ayodhya… pic.twitter.com/IOs6Z3hfFs — Ravi Tripathi (@Ravi_ZeeNews) December 30, 2023

Ram Temple inauguration Weighing 14 tonnes costing Rs 7-9 crore, 40 feet long and 12 meters high, Lata Mangeshkar Chowk new selfie centre, watch video PM Narendra Modi in Ayodhya, Uttar Pradesh

