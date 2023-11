Ram Mandir Update: श्रीलंका से अयोध्या पहुंची मां सीता की शिला, CM योगी आदित्यानाथ लेने के लिए पहुंचे एयरपोर्ट, देखें वीडियो

Highlights श्रीलंका से अयोध्या पहुंच मां सीता की शिला शिला को लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू भी मौजूद थे

नई दिल्ली: राम मंदिर के उद्घाटन से पहले श्रीलंका से एक शिला अयोध्या लाई गई, जिसे लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस शिला के बारे में बताया जा रहा है कि यह तब कि जब रावण द्वारा कैद की गई मां सीता अशोक वाटिका में इस शिला पर बैठी थीं।

The stone on which Sita Maa



sat in Ashoka Vatika



was brought to Ayodhya



by Srilankan airlines.



Yogiji personally

received it with devotion 🙏 pic.twitter.com/9Ml3MU6Hbe