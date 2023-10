राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमः प्रधानमंत्री मोदी को न्योता, पीएम ने ट्वीट कर कहा-धन्य महसूस कर रहा हूं, जय सियाराम!

Highlights न्यास के पदाधिकारियों की एक तस्वीर भी पोस्ट की। निमंत्रण पत्र देते नजर आ रहा हैं। भक्तों का मानना ​​है कि भगवान राम का जन्म हुआ था।

त्रियुग नारायण तिवारी अयोध्या

Ram Mandir Pran Pratishtha Program: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रित किया। समारोह 22 जनवरी को होने की उम्मीद है।

मोदी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि वह खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और यह उनका सौभाग्य है कि वह अपने जीवनकाल में, इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने उन्हें मिले निमंत्रण के बारे में पोस्ट में लिखा, “जय सियाराम! आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है।”

STORY | Feeling blessed that I will witness historic occasion: PM Modi after getting invite for Ram temple consecration ceremony



READ: https://t.co/eSo4S0C9VBpic.twitter.com/HoJqWsll4B