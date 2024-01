Ram Mandir Pran Pratishtha Live: हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, दिव्य मंदिर में रहेंगे, पीएम मोदी बोले- 22 जनवरी इतिहास में दर्ज, देखें वीडियो

Highlights आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। सभी के लिए भावुक क्षण है, यह पल 500 वर्ष के इंतजार के बाद आया है। राम की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम ‘त्रेता युग’ में पहुंच गए हैं।

Ram Mandir Pran Pratishtha Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। टेंट से उठकर प्रभु राम भव्य मंदिर में आ गए।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "Ram Lalla will not stay in a tent now. He will stay in the grand temple..."#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/DkbVzUwnsL