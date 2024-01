Ram Mandir Pran Pratishtha Live: आज हमारे राम आ गए हैं..., पीएम मोदी बोले-‘सियावर रामचंद्र की जय’, देखें वीडियो

Highlights आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है, आज हमें राम का मंदिर मिला है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं।

Ram Mandir Pran Pratishtha Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अपने संबोधन की शुरुआत ‘सियावर रामचंद्र की जय’ से की। पीएम मोदी ने कहा कि राम लला टेंट में नहीं, अब भव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है, आज हमें राम का मंदिर मिला है।

#WATCH | Ayodhya: Prime Minister Narendra Modi says, "...In that period, the separation lasted only for 14 years...In this era, Ayodhya and the countrymen have endured hundreds of years of separation. Many of our generations have suffered this separation..." pic.twitter.com/ph9FLaxOXP — ANI (@ANI) January 22, 2024

आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। मेरा पक्का विश्वास और अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, अनुभूति देश के, विश्व के कोने-कोने में रामभक्तों को हो रही होगी। क्षण आलौकिक है, ये पल पवित्रतम है।

#WATCH | Ayodhya: Prime Minister Narendra Modi says, "I have firm belief and immense faith that today, the devotees of Prabhu Ram are completely absorbed in this historic moment...the devotees of Prabhu Ram, in every corner of the country and the world, are deeply feeling… pic.twitter.com/vWKxpXhfQO — ANI (@ANI) January 22, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं, हमारे पुरुषार्थ में कुछ तो कमी रह गई होगी, हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी कि हम इतने सदियों तक मंदिर निर्माण नहीं कर पाए... आज वह कमी पूरी हुई। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है, ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं बल्कि ये एक नए कालचक्र का उद्गम है।

मैं आज प्रभु श्रीराम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "I got the opportunity to travel from Sagar to Saryu. From Sagar to Saryu, the same festive spirit of Ram's name is visible everywhere..." pic.twitter.com/YkfU4ktJhF — ANI (@ANI) January 22, 2024

English summary :

Ram Mandir Pran Pratishtha Live aaj hamare ram aa gaye hain Today our Ram has come PM Modi said 'Siyavar Ramchandra ki Jai' watch video

Web Title: Ram Mandir Pran Pratishtha Live aaj hamare ram aa gaye hain Today our Ram has come PM Modi said 'Siyavar Ramchandra ki Jai' watch video