Ram Mandir Ayodhya: उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा एक दूसरे से गले लगकर हुईं भावुक, देखें यहां..

नई दिल्ली: अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा एक दूसरे से गले लगकर भावुक हो गईं। दोनों ने इस पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा राम जन्मभूमि आंदोलन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए देश भर से 1100 से अधिक गणमान्य अतिथि पहुंचे हुए हैं। इस फेहरिस्त में महानायक अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी, रणबीर कपूर और संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं।

