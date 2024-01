Ram Mandir Ayodhya: "रामजी सपने में आए, उन्होंने कहा कि वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं", तेज प्रताप यादव ने मंदिर समारोह पर कहा

Highlights बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि भगवान राम उनके सपने में आये थे राम ने सपने में कहा कि वह 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर समारोह में शामिल नहीं होंगे तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव ख़त्म होते ही राम को भुला दिया जाता है

पटना: बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि भगवान राम ने उन्हें सपने में कहा था कि वह 22 जनवरी को अयोध्याराम मंदिर के भव्य अभिषेक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने कहा, "चुनाव ख़त्म होते ही राम को भुला दिया जाता है। क्या यह जरूरी है कि वह 22 जनवरी को आएंगे? राम चार शंकराचार्यों के सपने में आए थे। राम जी मेरे सपने में भी आए थे और कहा कि वह नहीं जाएंगे क्योंकि यह पाखंड है।"

Ram ji has come in my and 4 Shankracharyas dream that he will not come on 22nd January- Tejpratap Yadav pic.twitter.com/N36HRqaAB3