Ram Mandir: 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, सरयू नदी के तट पर ‘कलश पूजन’, 11 पुजारी सभी ‘देवी-देवताओं’ का आह्वान कर अनुष्ठान कर रहे हैं, देखें वीडियो

त्रियुग नारायण तिवारी, अयोध्याःअयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले किये जा रहे अनुष्ठानों के तहत दूसरे दिन बुधवार को सरयू नदी के तट पर ‘कलश पूजन’ किया गया। मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। अनुष्ठानों का सिलसिला मंगलवार को शुरू हुआ जो बुधवार को यहां सरयू नदी के तट पर 'यजमान' (मुख्य यजमान) द्वारा ‘कलश पूजन’ के साथ जारी रहा।

#WATCH | Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra chief priest Acharya Satyendra Das on rituals which have started leading to Ayodhya Ram Temple 'Pran Pratishtha' pic.twitter.com/lkAjHn7M4E — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2024

इसके पहले मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन होने वाले अनुष्ठानों से पहले के इन अनुष्ठानों का सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। राय ने यह भी कहा था कि समारोह के दिन राम लला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े न्यूनतम जरूरी अनुष्ठानों को किया जाएगा।

#WATCH | Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra trust member and Nirmohi Akhara's Mahant Dinendra Das and priest Sunil Das perform pooja in 'Garbha Griha' of Ayodhya Ram Temple pic.twitter.com/OTXm5Iqcxp — ANI (@ANI) January 17, 2024

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, उनकी पत्नी और अन्य लोगों ने सरयू नदी तट पर ‘कलश पूजन’ किया। मिश्रा ने कहा, ‘‘आज सरयू तट पर कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सरयू नदी के जल से भरे बर्तन उस स्थान (राम मंदिर परिसर) पर ले जाएंगे जहां समारोह से पहले के अनुष्ठान किये जा रहे हैं।’’

#WATCH | Lata Mangeshkar Chowk in UP's Ayodhya illuminated, as the city gets ready to witness Ram Temple 'Pran Pratishtha' on 22nd January pic.twitter.com/EcBjVJsy8a — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2024

मिश्रा ‘अनुष्ठान’ के लिए ‘यजमान’ हैं और उन्हें 22 जनवरी को किए जाने वाले अनुष्ठानों सहित सभी अनुष्ठानों में भाग लेना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य लोग विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सरयू के जल का बहुत महत्व है, इसलिए कलश पूजन के बाद वाराणसी के पुजारी मंदिर में अनुष्ठान करेंगे।

राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा था, ‘‘अनुष्ठान शुरू हो गया है और 22 जनवरी तक जारी रहेगा। 11 पुजारी सभी ‘देवी-देवताओं’ का आह्वान करते हुए अनुष्ठान कर रहे हैं।’’ आमतौर पर यजमान अनुष्ठान का मुख्य ‘पुजारी’ होता है। यजमान की ओर से ही प्रार्थना की जाती है।

#WATCH | On Ram temple inauguration, Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak says, "...We welcome everyone coming to Ram Lalla's darbar in Ayodhya. All arrangements have been made for the program." pic.twitter.com/vsWgDjcND9 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 17, 2024

प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंत में मोदी का भाषण देने का कार्यक्रम है, जिसमें 8,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों को मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति होगी। अयोध्या में इन अनुष्ठानों का संचालन 121 आचार्य कर रहे हैं और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय एवं निर्देशन कर रहे हैं।

VIDEO | "We are very happy to receive the invitation for the ceremony, and we feel blessed that we'll get to perform in front of legendary artists. We received the invitation on behalf of the UP government," says Bhajan singers Watkar Sisters as they receive the invitation for… pic.twitter.com/yihjCDdABK — Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2024

प्रधान आचार्य काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया था कि राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12.20 बजे शुरू होगा और इसके दोपहर एक बजे तक संपन्न होने की संभावना है।

Ramayan Stars Dipika ,Arun Govil, Sunil Lahiri in Ayodhya ahead of Ram Mandir ceremony ❤️



Jai Shri Ram 🚩#RamMandirPranPratishta#Ayodhyapic.twitter.com/xFOYzSXm8B — Madhav Khurana (@Madhav_khu) January 17, 2024

