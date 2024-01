Ram Mandir 2024: अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप होंगे, नागर शैली से निर्माण, लंबाई 380, चौड़ाई 250 और ऊंचाई 161 फीट, 392 खंभे और 44 दरवाजे, 20 प्वाइंट में समझे

Highlights अयोध्या का राम मंदिर 22 जनवरी को अपनी प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रस्ट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया है। 18 जनवरी को इसे मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा।

Ram Mandir 2024 Ayodhya Ram temple will have 5 mandaps: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखभाल के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 22 जनवरी को अभिषेक समारोह से पहले मंदिर की विस्तृत विशेषताओं का अनावरण किया है। यहां 20 ऐसी विशेषताएं हैं, जिनका ट्रस्ट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया है।

अभिषेक के बाद इसे मंदिर में लाया जाएगा। 18 जनवरी को इसे मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। अगले तीन दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जायेगी। तीन मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है और इसकी लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।

Features of Shri Ram Janmbhoomi Mandir



1. The Mandir is in the traditional Nagar style.



2. The Mandir has a length (east-west) of 380 feet, a width of 250 feet, and a height of 161 feet.



3. The Mandir is three-storied, with each floor being 20 feet tall. It has a total of 392… pic.twitter.com/Sp2BzzU5sv