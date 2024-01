Ram Lalla Pran Pratistha Inauguration: चिरंजीवी से लेकर साइना नेहवाल...तक कई हस्तियां पहुंचीं अयोध्या, यहां पढ़ें VVIP मेहमानों की पूरी लिस्ट

Ram Lalla Pran Pratistha Inauguration: अयोध्या स्थित राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथियों का आना जारी है। सोमवार, 22 जनवरी को भव्य राम लला प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। फिल्म सितारों, क्रिकेटरों, उद्योगपतियों, कलाकारों, मंत्रियों और धार्मिक नेताओं सहित सैकड़ों वीवीआईपी पहुंच चुके हैं। प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मांगलिक कार्यक्रम के लिए कई हस्तियां इस समय अयोध्या में मौजूद हैं वहीं, कईयों का जाना अभी भी जारी है।

वाराणसी के पुजारी लक्ष्मी कांत दीक्षित दोपहर 12.20 बजे 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का है।

प्रतिष्ठित की जाने वाली 51 इंच ऊंची राम लल्ला की मूर्ति को मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी दस अवतारों, भगवान हनुमान जैसे हिंदू देवताओं और अन्य प्रमुख हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी भी शामिल है।

वीवीआईपी और मशहूर हस्तियों की सूची

भारतीय खिलाड़ी

विराट कोहली (क्रिकेटर और पूर्व भारत कप्तान), अनिल कुंबले (पूर्व भारत क्रिकेटर और कप्तान), वेंकटेश प्रदेश (पूर्व भारत तेज गेंदबाज), सचिन तेंदुलकर (भारतीय क्रिकेट दिग्गज), साइना नेहवाल (बैडमिंटन खिलाड़ी), एमएस धोनी (भारत के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान), आर अश्विन (भारत के स्पिन गेंदबाज), मिताली राज (भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर), नीरज चोपड़ा (भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण विजेता), पीवी सिंधु (बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता)

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Ace shuttler Saina Nehwal says, "I think this is a big day for all of us. I am fortunate to have received the opportunity to be here today. We will have the darshan of Lord Ram here. So, we are waiting for that moment...I can't express my joy in… pic.twitter.com/HObcVGTJ9D — ANI (@ANI) January 22, 2024

भारतीय फिल्म सितारे

रजनीकांत (सुपरस्टार अभिनेता), अनुपम खेर (अभिनेता), कंगना रनौत (फिल्म स्टार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता), विवेक ओबेरॉय (अभिनेता), शेफाली शाह (अभिनेत्री), रणदीप हुडा (अभिनेता), अमिताभ बच्चन (सुपरस्टार अभिनेता), अभिषेक बच्चन (अभिनेता)

#WATCH | Actor Vivek Oberoi and singer Sonu Nigam arrive at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya to attend the Pranpratishtha ceremony.



Vivek Oberoi says, "It's magical, spectacular. I have seen so many images of it. But when you see it before your eyes, it seems that you are… pic.twitter.com/U7YAFATnct — ANI (@ANI) January 22, 2024

रणबीर कपूर (अभिनेता), आलिया भट्ट (अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता), आयुष्मान खुराना (अभिनेता), टाइगर श्रॉफ (अभिनेता), विक्की कौशल (अभिनेता), कैटरीना कैफ (अभिनेत्री), अक्षय कुमार (अभिनेता), चिरंजीवी (सुपरस्टार अभिनेता) , अजय देवगन (अभिनेता), सनी देओल (अभिनेता)

Filmmaker Madhur Bhandarkar and actress Kangana Ranaut at the Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/JTIiuWLxie — ANI (@ANI) January 22, 2024

राजनेता

हेमा मालिनी (भाजपा नेता और अभिनेत्री), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री), मीरा कुमार (पूर्व लोकसभा अध्यक्ष), द्रौपदी मुर्मू (भारत के राष्ट्रपति), अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष), लालकृष्ण आडवाणी (भाजपा के दिग्गज), उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री)

#WATCH | Uttar Pradesh: Former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu arrives at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/cIUK3sp7WP — ANI (@ANI) January 22, 2024

धार्मिक नेता और साधु

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री (धार्मिक गुरु), बाबा रामदेव (योग गुरु), जगद्गुरु रामभद्राचार्य (धार्मिक गुरु), सद्गुरु (आध्यात्मिक गुरु), दलाई लामा (धार्मिक गुरु)

#WATCH | Uttar Pradesh | Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri, Yog Guru Ramdev, Swami Chidanand Saraswati arrive at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Pran Pratishtha ceremony pic.twitter.com/YeIDxixdyr — ANI (@ANI) January 22, 2024

अन्य वीवीआईपी

प्रसून जोशी (भारतीय कवि, गीतकार और लेखक), सोनू निगम (गायक), मधुर भंडारकर (फिल्म निर्माता), अनु मलिक (गायक), संजीव कपूर (सेलिब्रिटी शेफ)

उद्योगपति

रतन टाटा (टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष), मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष), अनिल अंबानी (व्यवसायी), कुमार मंगलम बिड़ला (आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष), अजय पीरामल (पीरामल समूह के अध्यक्ष), आनंद महिंद्रा (उद्योगपति) ), के कृतिवासन (टीसीएस के सीईओ), गौतम अदानी (अडानी समूह के अध्यक्ष),

इस बीच, अयोध्या को भगवा झंडों, भगवान राम के विशाल कटआउट और भगवान राम से संबंधित धार्मिक नारों वाले पोस्टरों से सजाया गया है। प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राम मंदिर 23 जनवरी से भक्तों और तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।

