Ram Lalla Pran Pratishtha Ceremony: रामलला की 'प्राण प्रतिष्ठा' से पहले हीरा कारोबारी का कमाल, 9999 हीरों से बना डाली राम मंदिर की तस्वीर

Ram Lalla Pran Pratishtha Ceremony: अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बस 1 दिन का समय बचा है और पूरे देश में भक्तों में उत्साह है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई है। शहर-शहर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है लोग अपने-अपने ढंग से भक्ति भाव समर्पित कर रहे हैं। इस बीच, सूरत के एक हीरा कारोबारी ने अपनी कला का कमाल दिखाते हुए रामलला के लिए खास अंदाज में तस्वीर पेश की है।

हीरा कारीगर ने हीरों से जड़ी खूबसूरत दीवार का फ्रेम तैयार किया गया है। इस दीवार के फ्रेम पर सूरत का सिग्नेचर ब्रोकेड है जिस पर राम की आकृति और जय श्री राम लिखा हुआ है। हीरों की पहचान कहा जाने वाला सूरत में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

इस तस्वीर में कई बारीक हीरों का प्रयोग कर राम मंदिर को तैयार किया गया है जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है।

#WATCH | Picture of Ram temple made with 9,999 diamonds in Surat ahead of ‘Pran Pratishtha’



In order to make Surat';s identity something with diamonds, a beautiful wall frame studded with diamonds has been prepared. The frame of this wall has Surat's signature brocade with the… pic.twitter.com/gNa2d4p9vb