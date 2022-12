मैनपुरी उपचुनाव: सैफई में राम गोपाल यादव ने डाला वोट, कहा- मुलायम सिंह से तीन गुना ज्यादा वोटों से जीतेंगी डिंपल यादव

Highlights उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर व खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह सात बजे से शुरू हो चुका है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव नेताजी को मिलने वाले वोटों से तीन गुना अधिक वोटों से जीतेगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर व खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह सात बजे से शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राम गोपाल यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, "डिंपल यादव (उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार) नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को मिलने वाले वोटों से तीन गुना अधिक वोटों से जीतेगी।"

Police-admin doing manipulation. EC had directed that deployment for duties be randomised.But when polling parties arrived, around 2000 of the staff was stopped & held back as reserves as they had Yadav surname. they forget that not only Yadavs but everyone votes for SP: RG Yadav pic.twitter.com/JRthTFlzqg — ANI (@ANI) December 5, 2022

यादव ने आगे कहा, "पुलिस-प्रशासन कर रहा मनमानी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि ड्यूटी के लिए तैनाती यादृच्छिक रूप से की जाए। लेकिन जब मतदान दल पहुंचे, तो लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक दिया गया और रिजर्व के रूप में वापस रखा गया क्योंकि उनके पास यादव उपनाम था। वे भूल जाते हैं कि सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि सभी सपा को वोट देते हैं।"

In Mainpuri, they weren't allowing agents at booths 141, 142, 143, 144, 145, 146. We spoke to Returning Officer, I'll find out if it was later allowed. Similarly, BJP goons came to powerhouse of Mainpuri in inebriated state & pushed our agent out.Police&admn are no help: RG Yadav pic.twitter.com/FzejUagboy — ANI (@ANI) December 5, 2022

अपनी बात को जारी रखते हुए राम गोपाल यादव ने कहा, "मैनपुरी में बूथ नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146 पर एजेंटों को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसी तरह, भाजपा के गुंडे नशे की हालत में मैनपुरी के बिजलीघर में आए और हमारे एजेंट को बाहर कर दिया। पुलिस और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहे हैं। रामपुर में वोट डालने भी नहीं देते। आए दिन लोगों की पिटाई शुरू हो गई।"

They don't even allow casting of votes in Rampur. Beating up of people started y'day. SSP there is the one who was removed from Firozabad on my complaint during polls. This SSP was there the last time too & even now. There is nobody to listen but public is supreme: SP MP RG Yadav pic.twitter.com/yBVjm6kmZy — ANI (@ANI) December 5, 2022

उन्होंने ये भी कहा, "एसएसपी वही हैं जिन्हें चुनाव के दौरान मेरी शिकायत पर फिरोजाबाद से हटा दिया गया था। ये एसएसपी पिछली बार भी थे और अब भी हैं। सुनने वाला कोई नहीं है लेकिन जनता सर्वोपरि है।"

