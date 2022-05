Rajya Sabha polls: बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, छह उत्तर प्रदेश से, यहां देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव 

Highlights निर्मला सीतारमण कर्नाटक से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुकाबले में होंगी। तुमकुरु में तुरुवेकेरे के निवासी जग्गेश को मैदान में उतारकर चौंका दिया। राज्यसभा सदस्य के सी राममूर्ति को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया।

Rajya Sabha polls: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को क्रमश: महाराष्ट्र और कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है।

इन 18 उम्मीदवारों में से छह उत्तर प्रदेश से हैं। पार्टी ने राज्य से दो महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को मैदान में उतारा है। पार्टी ने महाराष्ट्र से तीन, कर्नाटक और बिहार से दो-दो और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड व हरियाणा से एक-एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की।

