Uttar Pradesh Lok Sabha Election: 'ईवीएम में खराबी थी इसलिए हार गए, 3 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे', देवरिया में अमित शाह ने कहा

Highlights देवरिया में अमित शाह ने कहा, 310 सीट जीत चुके हैं अमित शाह ने कहा, 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है अमित शाह ने कहा, 4 जून को दोपहर 1 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी

Uttar Pradesh Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को उत्तर प्रदेश के देवरिया में थे। यहां अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि पांचवें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 310 सीट पार कर ली है। सरकार बनाने का काम पांचवें चरण में ही पूरा हो गया है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ।

#WATCH | Addressing an election rally in UP's Deoria, Union Home Minister Amit Shah says, "...Congress government is scaring the nation by saying that don't talk about PoK as Pakistan has an atom bomb. Rahul baba, we the people of BJP are not scared of atom bomb. PoK belongs to… pic.twitter.com/gd8cGUuWca