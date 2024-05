Rajasthan Heat Wave Red Alert: आएगा तूफान, चलेंगी 60 की स्पीड में हवाएं, मौसम विभाग ने दी राहत वाली खबर

Highlights 48 घंटे राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर रहेगा जारी 31 मई को गर्मी से मिलेगी राहत, चलेंगी तेज हवाएं राजस्थान में बीते 24 घंटे में तापमान 50 डिग्री प्लस दर्ज किया गया

Rajasthan Heat Wave Red Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यहां पर तापमान का पारा 50 डिग्री को पार कर चुका है। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। लेकिन, प्रदेश के लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिखी है। आने वाले दिनों में राजस्थान में तूफान के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। जयपुर आईएमडी के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पहली बार यहां पर तापमान का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया।

#WATCH | Rajasthan: Jaipur IMD Director Radheshyam Sharma says, "In this season, the temperature has crossed the mark of 50 degrees Celsius. In the last 24 hours, we have recorded the maximum temperature in Churu, 50.5 degrees Celsius... Currently, severe heatwave situation is… pic.twitter.com/uK3yLNIk9T