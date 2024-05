Bihar Polls 2024: "माननीय सजायाफ्ता लालू जी!, संविधान पर खतरा नहीं, आपके पारिवारिक "राजनीतिक आरक्षण" पर तो खतरा", नीरज कुमार ने लालू यादव पर किया हमला

Highlights आपके पुत्र कैसे हैं कि इस भीषण गर्मी में आपको रोक भी नहीं रहे हैं। जदयू तो आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। आपके दल के लोग भी अब इस पर सवाल उठा रहे है।

Bihar Polls Lok Sabha Elections 2024: राजद के संविधान और आरक्षण पर खतरा वाले बयान पर जदयू ने जमकर सियासी हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने बुधवार को कहा कि इस चुनाव के बाद संविधान पर तो नहीं, लेकिन सजायाफ्ता लालू यादव के पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण पर खतरा तय है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लालू यादव का राजनीतिक वनवास तय है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि, "माननीय सजायाफ्ता लालू जी! बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर तो खतरा नहीं है।

Patna: JDU leader Neeraj Kumar says, "Convicted Lalu Prasad ji, there is no threat to Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's constitution, but there is a threat to your family's political reservation..." pic.twitter.com/17u2gZ0xLx