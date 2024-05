Arunachal Pradesh Assembly Elections: 2 जून को मतगणना, 2000 कर्मी तैनात, 60 सीट और 133 उम्मीदवार, बहुमत के लिए 31 सीट की जरूरत

Highlights Arunachal Pradesh Assembly Elections: विधानसभा चुनाव में कुल 133 उम्मीदवार मैदान में हैं। Arunachal Pradesh Assembly Elections: सत्तारूढ़ भाजपा 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी हैं। Arunachal Pradesh Assembly Elections: अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे।

Arunachal Pradesh Assembly Elections: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती 2 जून को सुबह 6 बजे शुरू होगी। अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। लोकसभा के लिए 2 सीट और विधानसभा के लिए 60 सीट हैं। बहुमत के लिए 31 विधायक की जरूरत है। अधिकारी ने कहा, ‘‘दो जून को विधानसभा चुनाव और चार जून को लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए 2000 से अधिक कर्मी तैनात किए जाएंगे।’’ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार सेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती दो जून को सुबह छह बजे जबकि लोकसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती चार जून को सुबह आठ 8 बजे शुरू होगी।

सैन ने कहा, ''इस बार हमने एक जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना एक साथ कराने का फैसला किया है और दोपहर तक परिणाम घोषित करने का प्रयास करेंगे।'' उन्होंने कहा कि मतगणना की जानकारी प्रसारित करने के लिए सभी मतगणना केंद्रों में मीडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिकेन कोयू ने कहा कि कुल 60 में से 50 विधानसभा सीटों के लिए मतों की गिनती राज्य के 24 केंद्रों पर दो जून को होगी, जबकि लोकसभा चुनाव की मतगणना 25 केंद्रों पर चार जून को होगी।

सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण का दूसरा दौर मंगलवार को समाप्त हो गया। सीईओ ने कहा, ''राज्य में उपलब्ध केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य सिविल पुलिस के जवानों को शामिल करते हुए सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र बनाए गए हैं।''

सेन ने कहा, ''मैंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की एक समन्वय बैठक बुलाई थी, जहां सभी एसपी को शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।''

उन्होने कहा कि डीईओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट बिना मोबाइल फोन के मतगणना केंद्रों में प्रवेश करें। विधानसभा चुनाव में कुल 133 उम्मीदवार मैदान में थे जबकि लोकसभा की दो सीटों पर 14 उम्मीदवार मैदान में थे।

अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजीजू और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नबाम तुकी सहित आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा भाजपा सांसद तापिर गाओ और राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष बोसीराम सिरम सहित छह उम्मीदवार अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने दोनों लोकसभा सीटें जीती थीं जबकि विधानसभा में पार्टी को 41 सीटें मिली थीं| जनता दल ने सात, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पांच, कांग्रेस ने चार सीटें जीती थीं जबकि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने एक सीट हासिल की थी और निर्दलीय उम्मीदवारों को दो सीटें मिली थीं।

(इनपुट एजेंसी)

