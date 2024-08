Rajya Sabha Election Result 2024: जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू, ममता मोहंता, उपेंद्र कुशवाहा, किरण चौधरी और मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित

Highlights Rajya Sabha Election Result 2024: बिहार में राजद और लालू यादव को एक सीट का झटका लगा है। Rajya Sabha Election Result 2024: ओडिशा से ममता मोहंता चुनी गईं। Rajya Sabha Election Result 2024: केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा पहुंच रहे हैं।

Rajya Sabha Election Result 2024: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू, ममता मोहंता, उपेंद्र कुशवाहा, किरण चौधरी और मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए हैं। कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा चुने गए और बिहार में राजद और लालू यादव को एक सीट का झटका लगा है। ओडिशा से ममता मोहंता चुनी गईं और केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत राजस्थान से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। भाजपा नेता किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुईं।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए को और मजबूत किया जाएगा। बिहार में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हुआ था। विवेक ठाकुर (भाजपा) और मीसा भारती (राजद) के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे।

बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी रवनीत सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

शर्मा ने निर्वाचित प्रत्याशी रवनीत सिंह के अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनकी ओर से प्रमाण-पत्र लेने के लिए अधिकृत योगेन्द्र सिंह तंवर को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 27 अगस्त थी। इस चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों ने नामांकन किया था।

