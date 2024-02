Rajya Sabha Election 2024: अशोक चव्हाण महाराष्ट्र से बने बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार, जेपी नड्डा का नाम भी चौथी सूची में शामिल, देखिए पूरी लिस्ट

Highlights भाजपा ने राज्य सभा चुनाव 2024 के लिए चौथी सूची जारी कर दी है इस लिस्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का नाम भी शामिल जेपी नड्डा गुजरात से उम्मीदवार घोषित

Rajya Sabha Election 2024: भाजपा ने बुधवार को राज्य सभा चुनाव 2024 के लिए चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। सूची में गुजरात से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोविंदभाई ढोलकिया, मयंकभाई नायक, जशवंत सलामसिंह परमार का नाम लिस्ट में शामिल हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र से पार्टी ने मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े को उम्मीदवार बनाया है।

BJP releases another list of candidates for the Rajya Sabha Biennial elections. Party president JP Nadda from Gujarat Ashok Chavan, Medha Kulkarni from Maharashtra pic.twitter.com/eIZXmvyjcn

कांग्रेस की ओर से जारी सूची राज्य सभा चुनाव 2024 के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, बिहार से डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत दामोदर हंडोरे को उम्मीदवार बनाया गया है।

The Congress President Shri @Kharge has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial elections to the Council of States from the states mentioned against their names. pic.twitter.com/fduRiKMsxW