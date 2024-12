Rajya Sabha bypoll 2024: हरियाणा से निर्विरोध निर्वाचित?, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार रेखा शर्मा राज्यसभा उपचुनाव जीतीं

Rajya Sabha bypoll 2024: राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार रेखा शर्मा को शुक्रवार दोपहर तीन बजे नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। शर्मा ने मंगलवार को यहां हरियाणा से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वह मैदान में अकेली उम्मीदवार थीं। भाजपा ने सोमवार को 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए शर्मा के नाम की घोषणा की थी।

