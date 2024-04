Rajkumar Anand Aam Aadmi Party: केजरीवाल के मंत्री थे, आज इस्तीफा दिया, कल बीजेपी के हो जाएंगे राजकुमार आनंद!, संजय सिंह ने किया दावा

Highlights संजय सिंह का दावा राजकुमार आनंद बीजेपी ज्वाइन करेंगे राजकुमार ने कहा, वह अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर मारा था छापा

Rajkumar Anand Aam Aadmi Party: दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। राजकुमार आनंद ने बताया कि हमारे पास 13 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दलित, महिला या पिछड़े वर्ग से नहीं है। इस पार्टी में दलित विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

ऐसे में सभी दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सबके चलते मेरा इस पार्टी में बने रहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली है। लेकिन राजनेता बदल गए हैं। मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हैं। वहीं, राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालाय में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संयुक्त प्रेस वार्ता की।

#WATCH | On the resignation of Raaj Kumar Anand as Delhi minister and AAP leader, Saurabh Bharadwaj says, "Everyone knows that there was an ED raid at his residence. He was under pressure and got scared. We have no complaints from him...He was given a script and he had no other… pic.twitter.com/okedMnuUVb