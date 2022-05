Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश, राजीव गांधी हत्याकांड मामले के अन्य दोषियों की भी हो सकते है रिहाई

Highlights पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इस फैसले में पहले से सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को शीर्ष कोर्ट ने रिहा करने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Rajiv Gandhi Assassination Case: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने एक दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले से सजा काट रहे दोषियों में से एक दोषी एजी पेरारिवलन को शीर्ष कोर्ट ने रिहा करने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समयपूर्व रिहाई की मांग के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अपनी याचिका में दोषी पेरारिवलन ने तमिलनाडु सरकार की ओर से सितंबर 2018 में की गई सिफारिश को आधार बनाया है और इसके जरिए रिहाई की बात कही थी।

Supreme Court orders release of AG Perarivalan, one of the convicts serving life imprisonment in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi.