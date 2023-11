Rajasthan Polls 2023: राजस्थान में वोटिंग जारी, दोपहर 3 बजे तक 55.63% मतदान दर्ज, सीकर में हुआ पथराव

Highlights EC के अनुसार, राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दोपहर 3 बजे तक 55.63% मतदान दर्ज फतेहपुर डीएसपी रामप्रसाद ने बताया, कुछ लोगों के बीच आपसी झड़प के बाद पथराव हुआ है राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी

जयपुर:राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान जारी है। राज्य में नई सरकार के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जोर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दोपहर 3 बजे तक 55.63% मतदान दर्ज हुआ है।

राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस एक और कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा करते हुए अशोक गहलोत सरकार को बदलने की कोशिश कर रही है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है और इसी दिन यह तय हो जाएगा कि ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा।

इस बीच सीकर में पथराव की खबरें हैं। फतेहपुर डीएसपी रामप्रसाद ने बताया, ''कुछ लोगों के बीच आपसी झड़प के बाद पथराव हुआ है। कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।'' एएनआई ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि मतदान में कोई बाधा नहीं है... जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है, उन्हें जाकर वोट करना चाहिए। सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

#WATCH | Rajasthan Assembly elections: On Stone pelting in Sikar, Fathepur DSP Ramprasad says, "There has been stone pelting among some people after a verbal clash. Some people have been disbursed, and some people have been detained. We will take strict action. The polling is… pic.twitter.com/wpdpHPsaxf