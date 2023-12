Rajasthan Election Result 2023: अपनी हार पर हैरान हुए अशोक गहलोत, कही दिल की बात

Rajasthan Election Result 2023: राजस्थान में वोटों की गिनती के साथ ही बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस राजस्थान में हार गई है वहीं, पार्टी को करारी शिकश्त झेलनी पड़ी। हार का सामना करते हुए अशोक गहलोत ने पूरे परिणाम आने से पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर दिया है।

आज शाम अशोक गहलोत राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का इस्तीफा पेश करेंगे। इस्तीफे से पहले अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए अपने दिल की बात कही और कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों का जनादेश स्वीकार करूंगा और मैं भावी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे...परिणाम चौंकाने वाले हैं।..."

#WATCH | Delhi: On BJP's lead in Rajasthan, CM Ashok Gehlot says "I have always said that I will accept the mandate of the people and I extend my best wishes to the future government. I hope they work for the welfare of the people of the state...The results are shocking..." pic.twitter.com/r7uxhOUk2P