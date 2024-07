Kirodi Lal Meena: भजन लाल सरकार से किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा

Highlights राजस्थान में भाजपा सरकार को झटका मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा भजन लाल सरकार में कृषि मंत्री थे मीणा

Kirodi Lal Meena: राजस्थान की भाजपा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। वह भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उठा रहे थे। हालांकि, अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका में थे। वह राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक थे। पूर्व में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में उनका अहम योगदान था।

Rajasthan Cabinet minister Kirodi Lal Meena has resigned, says his aide. pic.twitter.com/Pld1PnBVAv