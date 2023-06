राजस्थान: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के काफिले से बस की टक्कर, एस्कॉर्ट के 3 सुरक्षाकर्मी घायल

Highlights राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का काफिला हुआ हादसे का शिकार ओम बिड़ला के काफिले की राज्य परिवहन निगम के बस से हुई टक्कर दुर्घटना में ओम बिड़ला के काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन के तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गये हैं

कोटा:राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के काफिले में एक बस की टक्कर हो जाने से स्पीकर की सुरक्षा में चल रहे एस्कॉर्ट के तीन सिपाही घायल हो गये हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा ओम बिड़ला के गृहक्षेत्र कोट में हुआ, जहां से वो लोकसभा के सांसद हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार दुर्घटना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूरी तरह से सुरक्षित हैं और काफिले में चल रहा उनका वाहन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस घटना में अब तक तीन सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है हालांकि काफिले के वाहन में सवार अन्य सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं।

Rajasthan | Three police personnel were injured after a private bus rammed into the police escort vehicle in Lok Sabha Speaker Om Birla's convoy, in Kota, earlier today



All police personnel are safe and out of danger. Bus driver detained, action to be taken: Kavendra Singh… pic.twitter.com/FTh1S5nYKE