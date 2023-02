मेघालय में राहुल गांधी ने की पहली चुनावी रैली, तृणमूल को भाजपा की बी टीम बताया

Highlights मेघालय में राहुल गांधी ने की पहली चुनावी रैली ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर दिखे राहुल कहा- मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए

शिलॉंग: मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी भाजपा से साथ-साथ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भी हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने तृणमूल को भाजपा की बी टीम बताया।

राहुल गांधी ने कहा, "आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वे गोवा आए और बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए।"

You know the TMC's history & the violence that takes place in Bengal. A number of scams have been unearthed, like the Saradha scam. That is exactly what they are planning to do here.



TMC's idea is to ensure that the BJP is strengthened & they come to power.



: @RahulGandhi ji pic.twitter.com/kY4J2gHK52