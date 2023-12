कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को बताया संसद सुरक्षा चूक का मूल कारण, केंद्र को घेरा

Highlights राहुल गांधी ने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है कांग्रेस नेता ने कहा, सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई हैं

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर केंद्र की आलोचना की। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ''ऐसा क्यों हुआ? देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है।'' कांग्रेस सांसद ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और संसद में हुई घटना के पीछे भी यही कारण है। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा, " सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई हैं।'' संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन गत बुधवार को, सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया।

#WATCH | On Parliament security breach incident, Congress MP Rahul Gandhi says, "Why did this happen? The main issue in the country is unemployment. Due to the policies of PM Modi, the youth of the country are not getting employment and the reason behind (this incident) is… pic.twitter.com/iVNrp6xtpv