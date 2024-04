Rahul Gandhi: 'नरेंद्र मोदी के राज में ‘रेल का सफर’ सज़ा बन गया है', राहुल ने किया पोस्ट

Highlights 27 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सज़ा बन गया है राहुल ने कहा रेल में लोग कन्फर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है। इस 27 सेकंड के वीडियो में भारतीय रेलवे की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ट्रेन के शौचालय में बैठकर यात्रा कर रहा है। राहुल ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर सिर्फ ‘एलीट ट्रेनों’ का प्रचार कर रही मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है।

लोग कन्फर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे, आम आदमी ज़मीन पर और टॉयलेट में छिप कर यात्रा करने को मजबूर है। मोदी सरकार अपनी नीतियों से रेल को कमज़ोर कर ‘अयोग्य’ साबित करना चाहती है, ताकि उसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। उन्होंने आगे लिखा कि आम आदमी की सवारी को बचाना है तो रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना होगा।

राहुल के इस वीडियो पर लोगों के आए कमेंट

राहुल ने जिस वीडियो को अपने एक्स से पोस्ट किया। उस वीडियो पर लोगों के द्वारा लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग रेलवे में सफर करने के दौरान अपनी परेशानियों को शेयर कर रहे हैं। राजधानी ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के बारे में लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं।

रेलवे बेरोजगार युवाओं को जॉब नहीं दे रहा है। यात्रियों को सीट नहीं दे रहा है। नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे रहा है। शर्मनाक।



