हिंसाग्रस्त मणिपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी; राहत शिविरों का करेंगे दौरा, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से भी करेंगे बातचीत

Highlights राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। राहुल गांधी गुरुवार राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद इंफाल तथा चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार दिल्ली स्थित अपने आवास से मणिपुर के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी गुरुवार राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल तथा चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि “मणिपुर लगभग दो महीने से जल रहा है और उसे एक उपचारात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। यह एक मानवीय त्रासदी है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्यार की ताकत बनें, न कि नफरत की।''

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi leaves for Manipur from his residence in Delhi



Rahul will be in Manipur on June 29 and 30 during which he will visit relief camps and interact with civil society representatives in Imphal and Churachandpur. pic.twitter.com/DuZLWQSR2L