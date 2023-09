जी20 समिट से पहले राहुल गांधी पहुंचे यूरोप, जानें क्यों है ये दौरा खास

Highlights राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए यूरोप दौरे पर पहुंचे हैं यूरोप में वह भारतीय प्रवासियों और छात्रों से मिलेंगे जी20 के खत्म होने के बाद 11 सितंबर को वह देश आ जाएंगे

ब्रसेल्स: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन से पहले एक हफ्ते के लिए यूरोप दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं।

कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी अपनी यूरोप यात्रा के दौरान यूरोपीय देशों के भारतीय प्रवासियों और यूरोपीय संघ (ईयू) के वकीलों से मुलाकात करेंगे। वह गुरुवार को ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं और यूरोप में एक सप्ताह के लिए उनके कई कार्यक्रम है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेता के ब्रसेल्स में कुछ व्यवसायियों से मिलने और मीडिया से बातचीत करने की भी उम्मीद है। वह पेरिस भी जाएंगे और फ्रांसीसी सांसदों के साथ बैठकें करेंगे। भारत लौटने से पहले उनकी आखिरी यात्रा नॉर्वे की होगी, जहां ओस्लो में उनके देश के सांसदों से मुलाकात करने की उम्मीद है।

Sri Rahul Gandhi has landed in Brussels as a part of his reach out program to Indian Diaspora in European countries,IOC is coordinating this program to ensure maximum participation!

Dr @sampitroda also will be participating in all these events happening at different EU countries pic.twitter.com/llxnBFPrAF