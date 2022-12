कड़ाके की ठंड में केवल टी-शर्ट पहनने पर कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया 'सुपरह्यूमन'

Highlights लमान खुर्शीद ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी सुपरह्यूमन हैं उन्होंने कहा, राहुल गांधी एक योगी की तरह हैं जो अपनी 'तपस्या' को ध्यान से कर रहे हैं बोले- हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, लेकिन वह टी-शर्ट में बाहर जा रहे हैं

नई दिल्ली: कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सर्द हवाओं में भी कांग्रेस नेता टी-शर्ट पहने दिखाई दिए। उनके इस अवतार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उन्हें सुपरह्यूमन और योगी की संज्ञा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी सुपरह्यूमन हैं, जबकि हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, लेकिन वह टी-शर्ट (अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए) में बाहर जा रहे हैं। वह एक योगी की तरह हैं जो अपनी 'तपस्या' को ध्यान से कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार सुबह अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान कड़ाके की ठंड में कांग्रेस सांसद वीर भूमि में एक टी-शर्ट और पैंट में देखे गए और नंगे पांव चलते नज़र आए। जबकि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से सर्दी का सितम जारी है। राहुल गांधी ने टी-शर्ट पहनकर ही महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी।

Rahul Gandhi is superhuman. While we are freezing in cold & wearing jackets, he is going out in T-Shirts (for his Bharat Jodo yatra). He is like a yogi doing his 'tapasya' with focus: Congress leader Salman Khurshidpic.twitter.com/1wrE0hgBiA