प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ टीशर्ट में दिखने पर राहुल गांधी से पूछा गया सवाल तो जोड़ लिए हाथ, हंसते हुए कहा- गुरुजी...देखिए क्या कहा?

Highlights इतनी ठंड में भी टीशर्ट पहनने के सवाल पर राहुल गाँधी ने कहा, सबको इससे दिक्कत क्यों हो रही है। सर्दी है ये कारण नहीं, सर्दी से आप डरते हो। मुझे ठंड नहीं लगती क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं हूंः राहुल गांधी

नई दिल्लीः राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जितनी चर्चा में है उससे कहीं ज्यादा उनके सफेट टी शर्ट के चर्चे हैं। इस हाड़कंपा देने वाली सर्दी में भी जब लोग शरीर पर कपड़ों की कई परतें लपेट रखे हों, ऐसे में राहुल गांधी के महज एक टी शर्ट में कहीं भी आने जाने को लेकर बार-बार सवाल किए जा रहे हैं।

शनिवार को जब कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस वक्त भी राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया कि क्या आपको टी शर्ट में ठंड नहीं लगा रहा, अगर नहीं तो इसका राज क्या है? पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी मंद- मंद मुस्कुराते हैं फिर कहते हैं- मेरी टी शर्ट से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इस जवाब में राहुल के चेहरे का भाव एकमद नॉर्मल रहता है, वे हंसते हैं।

#WATCH | Why is there so much disturbance because of the T-shirt? I do not wear a sweater because I am not scared of winter. I am thinking to wear a sweater once I start feeling cold: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/Jky5DKPpKG