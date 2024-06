Rahul Gandhi 54TH Birthday: दिल्ली में फ्री में बांटे गए कूलर, 'हाथ' का गिफ्ट लेने पहुंची महिलाएं

Highlights कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनाया 54वां बर्थडे इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में बांटे कूलर कूलर लेने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग

Rahul Gandhi 54TH Birthday: कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को अपना 54वां जन्मदिन मनाया। 54 साल के राहुल गांधी को देशभर से बधाई मिली। उन्होंने सुबह कांग्रेस कार्यालाय में पहुंचकर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे की मौजूदगी में बहन प्रियंका गांधी के साथ केक काटा। इस दौरान बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी।

VIDEO | Indian Youth Congress distributes air coolers to shelter home dwellers in Delhi on the occasion of the birthday of Rahul Gandhi. pic.twitter.com/oy6tF39htV